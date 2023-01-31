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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Забайкалья объяснил выплаты военным за захват танков на Украине

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пояснил, для чего вводятся выплаты военным из региона за захват танков на Украине. По его словам, это нужно для поддержания боевого духа и мотивации. Осипов отметил, что «забайкальцы — люди сибирские», и хотелось бы, чтобы они все делали «мудро» — «без излишнего задора и спешки».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения», — сказал Осипов (цитата по «РИА Новости»).

30 января Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада.

Губернатор подписал постановление, согласно которому за захват танка Leopard полагается выплата 3 млн руб., за уничтожение — 1 млн. Захват танка M1 Abrams будет вознаграждаться 1,5 млн руб., уничтожение — 500 тыс. руб.

25 января Германия объявила о поставке на Украину 14 немецких танков Leopard 2 и разрешила другим странам их реэкспорт. В этот же день передачу Киеву танков Abrams анонсировали США. После этого Украина запросила у западных союзников ракеты и истребители.

Дарья Эрозбек

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