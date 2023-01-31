Глава Пентагона допустил применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — сказал Остин.
Глава Пентагона указал на «беспрецедентное» число провокаций со стороны КНДР в 2022 г. По его словам, подобные действия дестабилизируют ситуацию в регионе. Остин также напомнил, что в Южной Корее находится около 28 500 американских военнослужащих. Он отметил, что это подтверждает стремление США «поддерживать мир на Корейском полуострове».
Ситуация в регионе обострилась в том числе на фоне совместных учений США и Южной Кореи летом и осенью 2022 г. В МИД КНДР предупреждали об угрозе «второй Корейской войны», а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности республики к любым кризисам, в том числе к военным столкновениям с США. Южная Корея же настаивает на существовании угрозы безопасности страны со стороны КНДР.
Военные КНДР неоднократно запускали ракеты в сторону Южной Кореи. В частности, в ноябре 2022 г. на фоне октябрьских учений США и Южной Кореи республика запустила не менее десяти ракет различных типов в сторону Японского моря.
Южнокорейские СМИ утверждали, что 2022 г. был рекордным по числу запущенных баллистических ракет КНДР — более 65 ракет.
Кроме того, в декабре 2022 г. Южная Корея обвинила КНДР в нарушении воздушного пространства республики. Тогда на территорию страны вторглись пять северокорейских беспилотников.
В минобороны Кореи также предупреждали КНДР, что попытка применить ядерное оружие приведет к концу действующего в Северной Корее политического режима. В ведомстве призвали КНДР прекратить ядерные разработки и задуматься о денуклеаризации.
Агентство Yonhap сообщало, что у КНДР может быть от 15 до 60 ядерных боеголовок. В связи с риском ядерной угрозой со стороны КНДР президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил о возможных совместных учениях с участием ядерных сил США.