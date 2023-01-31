Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство «на все»

Дмитрий Медведев утверждает, что в России смогли заменить отечественными или азиатскими «абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров». Он также отметил работу программ параллельного импорта. «Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Посла начала военной операции России на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России. В том числе был установлен запрет на поставку ПО. Из страны также ушли крупные IT-компании, которые предоставляли промышленное и другое ПО. Также крупные киностудии прекратили лицензировать фильмы и сериалы для их показа в России. На этом фоне в стране хотят ввести принудительное лицензирование контента, однако ряд ведомств, в том числе Минэкономики, выступают против.