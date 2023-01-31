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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство «на все»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил узаконить пиратство «на все: от кинофильмов до промышленного софта». По его словам, такие меры будут ответными санкциями на прекращение продажи в Россию прав на использование интеллектуальной собственности, в том числе кинофильмов и программного обеспечения (ПО).

Источник: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев утверждает, что в России смогли заменить отечественными или азиатскими «абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров». Он также отметил работу программ параллельного импорта. «Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это в том числе и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта.

Дмитрий Медведев
зампред Совета безопасности России

Посла начала военной операции России на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России. В том числе был установлен запрет на поставку ПО. Из страны также ушли крупные IT-компании, которые предоставляли промышленное и другое ПО. Также крупные киностудии прекратили лицензировать фильмы и сериалы для их показа в России. На этом фоне в стране хотят ввести принудительное лицензирование контента, однако ряд ведомств, в том числе Минэкономики, выступают против.

Олеся Павленко

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