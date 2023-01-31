Глава Росавиации ответил на угрозу ЕС уничтожить авиацию в России

Беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.
В марте 2022 года с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя только введенные ограничения в ответ на начало военной спецоперации России на Украине.
«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось, — комментирует Нерадько. — По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».
Для того чтобы минимизировать последствия санкций, президент Владимир Путин разрешил, в частности, регистрировать права на иностранные воздушные суда в России, а премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. К тому же в прошлом году власти выделили более 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации, что позволило перевести почти 100 млн пассажиров (в 2021 году было 111 млн пассажиров).
По его словам, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции. «Но только не такие публичные, как раньше», — сказал он, не уточнив деталей.
Глава Росавиации назвал своей задачей на посту «преодоление последствий санкций». Он считает самыми ближайшими партнерами российской авиации те страны и компании, кто не прекратил полеты, и прежде всего прямые полеты, в Россию. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — рассказал чиновник.
Тимофей Дзядко, Артём Кореняко