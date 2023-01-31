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Спецоперация на Украине
21:33 (мск), источник: РБК

Глава Росавиации ответил на угрозу ЕС уничтожить авиацию в России

Санкции, введенные в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но власти этого не допустят, заявил глава Росавиации. По его словам, санкции не достигли цели.

Источник: Reuters

Беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.

В марте 2022 года с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя только введенные ограничения в ответ на начало военной спецоперации России на Украине.

«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось, — комментирует Нерадько. — По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».

Для того чтобы минимизировать последствия санкций, президент Владимир Путин разрешил, в частности, регистрировать права на иностранные воздушные суда в России, а премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. К тому же в прошлом году власти выделили более 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации, что позволило перевести почти 100 млн пассажиров (в 2021 году было 111 млн пассажиров).

Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно.

Александр Нерадько
Глава Росавиации

По его словам, Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции. «Но только не такие публичные, как раньше», — сказал он, не уточнив деталей.

Глава Росавиации назвал своей задачей на посту «преодоление последствий санкций». Он считает самыми ближайшими партнерами российской авиации те страны и компании, кто не прекратил полеты, и прежде всего прямые полеты, в Россию. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — рассказал чиновник.


Тимофей Дзядко, Артём Кореняко

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