В Кремле положительно оценили инициативу доплачивать за подбитые западные танки

«Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы… Это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех способствовать, так или иначе, прямо или косвенно, ходу специальной военной операции и достижению основных целей», — сказал Песков во время пресс-колла.
По его словам, иностранные танки «будут их жечь», «тем более, если будут такие поощрительные меры». Он отметил, что «пока этой техники нет и де-факто не может быть». «Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки», — добавил представитель Кремля.
Компания «ФОРЭС» обещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка на Украине. 30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился платить военным до 3 млн руб. из бюджета за захват танков, поставленных на Украину странами Запада.
Губернатор подписал постановление, согласно которому за захват танка Leopard полагается выплата 3 млн руб., за уничтожение — 1 млн. Захват танка M1 Abrams будет вознаграждаться 1,5 млн руб., уничтожение — 500 тыс. руб. Он утверждал, что выплаты вводят для поддержания боевого духа и мотивации.
Напомним, власти Германии в январе одобрили поставку на Украину 14 немецких танков Leopard 2, а также разрешили другим странам их реэкспорт. В этот же день о передаче Киеву танков Abrams заявили США. После этого Украина начала просить у своих союзников ракеты и истребители.