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Спецоперация на Украине
15:07 (мск), источник: ТАСС

Восстановление жилья, спутники НАТО и награда за уничтожение танков. Темы брифинга Пескова

Важность Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), идея поощрения за захват западных танков, а также обсуждение компенсаций за разрушенное украинскими обстрелами жилье стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент РФ Владимир Путин в первый день февраля работает в Ново-Огареве.

Главным будет совещание по видео-конференц-связи по восстановлению жилья в приграничных районах РФ, разрушенного атаками Вооруженных сил Украины, а также в результате различных ЧС. Основной доклад сделает вице-премьер Марат Хуснуллин, произойдет обмен мнениями. Также в совещании участвуют министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономики Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, главы соответствующих регионов.

На приеме у президента в закрытом режиме будет спецпредставитель по вопросам экологии Сергей Иванов.

В четверг состоится рабочая поездка в Волгоградскую область. Основные пункты программы уже были озвучены.

О ДСНВ

«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным, он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но хотя бы гипотетически». США «фактически разрушили договорно-правовую базу» в сфере безопасности.

«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации», в том числе разведывательная, — спутники и авиация, — «работает в пользу украинского режима». «Все это создает <…> враждебные для нас условия, которые мы не можем не учитывать».

О поставках США ракет повышенной дальности

Решение о поставках оружия Украине — «прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации». «Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться».

В свете этих новостей пока нет никаких планов по переговорам Путина и американского президента Джо Байдена. «У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства».

Об идее выплат за захват Leopard и Abrams

«Пока этой техники [на Украине] нет и де-факто не может быть. Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки».

«Вместе с тем мы видим аналогичные [предложению губернатора Забайкалья Александра Осипова о компенсациях за захват танков] инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы». «Это лишний раз свидетельствует о единении и о взывании всех в меру возможностей способствовать ходу специальной военной операции, достижению основных целей».

«Что касается всех этих танков — будут их жечь, тем более если есть такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше».

О предложении моратория на закон о госзакупках

Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «необходимо прорабатывать на уровне правительства». «Мне не известно, велись ли переговоры с главой государства, тема была озвучена».

О визите президента Алжира

«Подготовка начата, даты не определены».

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