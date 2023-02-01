Восстановление жилья, спутники НАТО и награда за уничтожение танков. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин в первый день февраля работает в Ново-Огареве.
Главным будет совещание по видео-конференц-связи по восстановлению жилья в приграничных районах РФ, разрушенного атаками Вооруженных сил Украины, а также в результате различных ЧС. Основной доклад сделает вице-премьер Марат Хуснуллин, произойдет обмен мнениями. Также в совещании участвуют министр строительства Ирек Файзуллин, глава Минэкономики Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, главы соответствующих регионов.
На приеме у президента в закрытом режиме будет спецпредставитель по вопросам экологии Сергей Иванов.
В четверг состоится рабочая поездка в Волгоградскую область. Основные пункты программы уже были озвучены.
«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным, он фактически единственный, который остается не то чтобы жизнеспособным, но хотя бы гипотетически». США «фактически разрушили договорно-правовую базу» в сфере безопасности.
«Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации», в том числе разведывательная, — спутники и авиация, — «работает в пользу украинского режима». «Все это создает <…> враждебные для нас условия, которые мы не можем не учитывать».
О поставках США ракет повышенной дальности
Решение о поставках оружия Украине — «прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации». «Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться».
В свете этих новостей пока нет никаких планов по переговорам Путина и американского президента Джо Байдена. «У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства».
Об идее выплат за захват Leopard и Abrams
«Пока этой техники [на Украине] нет и де-факто не может быть. Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки».
«Вместе с тем мы видим аналогичные [предложению губернатора Забайкалья Александра Осипова о компенсациях за захват танков] инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы». «Это лишний раз свидетельствует о единении и о взывании всех в меру возможностей способствовать ходу специальной военной операции, достижению основных целей».
«Что касается всех этих танков — будут их жечь, тем более если есть такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет еще больше».
О предложении моратория на закон о госзакупках
Предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «необходимо прорабатывать на уровне правительства». «Мне не известно, велись ли переговоры с главой государства, тема была озвучена».
О визите президента Алжира
«Подготовка начата, даты не определены».