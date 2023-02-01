Премьер Израиля Нетаньяху допустил поставку систем ПВО Украине

В интервью телеканалу CNN Биньямин Нетаньяху заявил, что «изучает вопрос» предоставления Украине «других видов помощи» помимо гуманитарной.
Эти слова Нетаньяху приводит Al Arabiya.
Премьер также рассказал, что в начале военного конфликта России и Украины ему предложили выступить посредником в конфликте. Кто именно выдвинул это предложение, Нетаньяху не уточнил, однако сообщил, что отказался, поскольку на тот момент был лидером оппозиции. Он заверил, что готов принять это предложение в будущем, если его поддержат стороны конфликта и США.
После начала спецоперации Украина неоднократно просила Израиль о поставках «Железного купола» и противотанковых ракет Strike. В ответ правительство Израиля утверждало, что страна не будет поставлять оружие Украине, однако направляет Киеву медицинскую и гуманитарную помощь.