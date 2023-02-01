Вице-канцлер Роберт Хабек объяснил, почему Германия против поставок истребителей на Украину

«Насколько я знаю, для обслуживания современных истребителей Украине потребуется помощь западных стран. Таким образом, мы, вероятно, уже пересечем невидимую грань и станем участниками конфликта», — пояснил вице-канцлер в эфире программы Markus Lanz на телеканале ZDF. «Мы делаем не все, что требует Украина, а только то, что кажется нам уместным. Мы должны соблюдать баланс», — добавил Роберт Хабек.
В то же время вице-канцлер подчеркнул, что считает правильным решение о поставке танков Leopard на Украину. «Мы долго и, возможно, слишком долго колебались. Важно было добиться того, чтобы подобные меры были приняты совместно с США», — объяснил политик.
Ранее Хабек высказывал мнение, что Германия не хотела поставлять Leopard 2 из-за прошлого страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц еще в воскресенье, 29 января, призвал не превращать помощь союзников в соревнование и отрицательно отозвался о перспективе передачи Украине истребителей. США также исключили возможность отправки самолетов. Франция подобную помощь допускает, Польша и Литва поддерживают.