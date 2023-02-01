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17:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-канцлер Роберт Хабек объяснил, почему Германия против поставок истребителей на Украину

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия рискует стать стороной конфликта, если примет решение о поставке Украине истребителей или подводных лодок. Он отметил, что между танками и самолетами или морским вооружением существует большая разница, о которой стоит помнить.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Насколько я знаю, для обслуживания современных истребителей Украине потребуется помощь западных стран. Таким образом, мы, вероятно, уже пересечем невидимую грань и станем участниками конфликта», — пояснил вице-канцлер в эфире программы Markus Lanz на телеканале ZDF. «Мы делаем не все, что требует Украина, а только то, что кажется нам уместным. Мы должны соблюдать баланс», — добавил Роберт Хабек.

В то же время вице-канцлер подчеркнул, что считает правильным решение о поставке танков Leopard на Украину. «Мы долго и, возможно, слишком долго колебались. Важно было добиться того, чтобы подобные меры были приняты совместно с США», — объяснил политик.

Ранее Хабек высказывал мнение, что Германия не хотела поставлять Leopard 2 из-за прошлого страны.

Если Америка решит отправить танки Украине, Германии будет легче. Вы знаете нашу историю, мы с несколько большим нежеланием подходим по понятным причинам.

Роберт Хабек 
вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата (цитата по ​​Bloomberg)

Канцлер Германии Олаф Шольц еще в воскресенье, 29 января, призвал не превращать помощь союзников в соревнование и отрицательно отозвался о перспективе передачи Украине истребителей. США также исключили возможность отправки самолетов. Франция подобную помощь допускает, Польша и Литва поддерживают.

Справка
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Анна Фомина

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