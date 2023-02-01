Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы их восстановления

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях. Нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», — сказал он на совещании во восстановлению жилищной инфраструктуры.
Путин отметил, что там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута.
«Вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура: дороги, сети связи», — отметил Путин.
Он поблагодарил все субъекты РФ, которые оказывают помощь новым регионам.