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18:17 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Путин: льготная ипотека для новых регионов повысит темпы их восстановления

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Введение льготной ипотеки под 2% для новых территорий должно повысить темпы восстановления городов и поселков, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: AP 2022

«Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях. Нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков», — сказал он на совещании во восстановлению жилищной инфраструктуры.

Путин отметил, что там, где боевые действия завершились, такая работа уже развернута.

«Вводятся в строй социальные объекты: детские сады, школы, больницы, поликлиники, ремонтируется коммунальная инфраструктура: дороги, сети связи», — отметил Путин.

Он поблагодарил все субъекты РФ, которые оказывают помощь новым регионам.

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