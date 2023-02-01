Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал глава государства.
Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе встретился с губернатором граничащей с Украиной Белгородской области Вячеславом Гладковым. По итогу встречи, сказал президент, были даны «конкретные поручения» по ситуации в регионе и помощи жителям, а также по «целому комплексу других направлений».
Глава государства обратил внимание на необходимость отремонтировать дома или возместить их потерю и другого имущества жителей приграничных регионов, которые пострадали в результате обстрелов. Также Владимир Путин призвал возобновить работу объектов энергетики, тепло и водоснабжения. «Действовать необходимо быстро и эффективно», — подчеркнул президент.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания рассказал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей. «Общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой», — сообщил господин Хуснуллин. По его словам, в случае одобрения президентом предлагаемых подходов выделить средства на эти цели можно «уже буквально завтра».
Приграничные с Украиной регионы регулярно сообщают об обстрелах со стороны украинцев. Сегодня, 1 февраля, стало известно о попытке обстрела НПС «Новозыбково» в Брянской области. Сообщалось, что 31 января боеприпас упал со стороны Украины в поле в Новозыбковском районе, не попав в нефтепровод.