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17:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры пообещал, что власти страны всегда будут помогать жителям приграничных с Украиной регионов, которые попали в беду. Также он поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинцами приграничных регионов. Совещание посвящено помощи жителям Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что на прошлой неделе встретился с губернатором граничащей с Украиной Белгородской области Вячеславом Гладковым. По итогу встречи, сказал президент, были даны «конкретные поручения» по ситуации в регионе и помощи жителям, а также по «целому комплексу других направлений».

Глава государства обратил внимание на необходимость отремонтировать дома или возместить их потерю и другого имущества жителей приграничных регионов, которые пострадали в результате обстрелов. Также Владимир Путин призвал возобновить работу объектов энергетики, тепло и водоснабжения. «Действовать необходимо быстро и эффективно», — подчеркнул президент.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания рассказал, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей. «Общая потребность жителей региона для решения этой задачи оценивается в 9,4 млрд руб. Подготовлены участки, подготовлены места, куда люди могут переехать. Обеспечено это все необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой», — сообщил господин Хуснуллин. По его словам, в случае одобрения президентом предлагаемых подходов выделить средства на эти цели можно «уже буквально завтра».

Приграничные с Украиной регионы регулярно сообщают об обстрелах со стороны украинцев. Сегодня, 1 февраля, стало известно о попытке обстрела НПС «Новозыбково» в Брянской области. Сообщалось, что 31 января боеприпас упал со стороны Украины в поле в Новозыбковском районе, не попав в нефтепровод.

Новость дополняется.

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