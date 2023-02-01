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Спецоперация на Украине
18:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Коломойского

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, а также ряду украинских банков и заводов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

«В ближайшее время со своим имуществом расстанутся: Ринат Ахметов (ЧАО “Новокраматорский машиностроительный завод”, ОАО “Центральный горно-обогатительный комбинат”, включая имущество пансионата “Горняк”, ПАО “Харьковский машиностроительный завод “Свет шахтера”). Игорь Коломойский (ООО “ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК”) и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО “Энвил”, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, под национализацию подпадет имущество следующих украинских политиков: Арсений Яценюк, владеющий ООО «СКАЙ ПЛАЗА» (известно как кинотеатр «Сатурн IMAX»), гражданин Литвы Колас Игорис, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте, Нестор Шуфрич, владеющий ООО «ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП», Рафик Дау Булос, владеющий АО «Стройдеталь».

«Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО “Альминский завод строительных материалов” (владелец — Сергей Тарута), АО “Камыш-Бурунский Железорудый комбинат”. Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты госсовета», — подчеркнул Константинов.

По его словам, с моральной точки зрения важно прекратить деятельность предприятий, имеющих отношение к иностранным собственникам, совершающим в отношении России недружественные действия.

«Это не означает закрытие предприятий. Ранее национализированные предприятия продолжают работать, никаких проблем у них не возникает. На них был заменен руководящий состав, введены временные администрации. Затем будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны и направляя ее на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа», — подчеркнул Константинов.

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализированы бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», строительный гипермаркет «Новацентр» и торговый комплекс, а также земельные участки, движимое и недвижимое имущество ООО «Мегастрой». Власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.

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