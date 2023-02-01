Глава МИД Швеции заявил, что религия не является частью соглашения о вступлении в НАТО

«Мы не идем на компромисс со свободой слова, совершенно ясно, что требуется от Швеции, чтобы стать членом НАТО, а именно, чтобы мы соответствовали требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме. И мы будем делать это в рамках, установленных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой безопасности, — цитирует главу шведского МИД телеканал SVT. — Религия не является частью соглашения. Сказав это, я прекрасно понимаю, что люди обижаются на сожжение священных писаний и воспринимают это как глубокое оскорбление».
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс, но сохраняет положительное отношение к Финляндии в этом вопросе.
Отношения Турции и Швеции обострились после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января. В Анкаре заявили, что не одобрят заявку королевства на вступление в НАТО, пока оно не выполнит обязательства в рамках подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму.
Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий обеим странам вступить в НАТО.
В Анкаре ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Хельсинки и Стокгольмом, не носит окончательного характера и турецкий парламент может не одобрить его, если два государства не выполнят закрепленные в нем обязательства противодействовать террористическим организациям.