21:22 (мск), источник: ТАСС
Австрия заявила, что не сможет поставлять оружие Украине
По словам президента страны Александера ван дер Беллена, австрийская военная промышленность находится в заброшенном состоянии «уже десятилетия».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Австрии Александер ван дер Беллен не видит возможности для поставок оружия Украине из-за недостаточного развития австрийской военной промышленности. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Нужно признать, что мы уже десятилетия [как] забросили нашу военную промышленность. И из-за этого не видим возможности, что мы можем поставлять [вооружения]», — сказал ван дер Беллен, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности поставок оружия Киеву со стороны Вены. Видеозапись пресс-конференции была размещена в Telegram-канале офиса президента Украины.
«Мы пытаемся делать все на уровне Европейского союза. Мы не хотим мешать другим поставлять оружие на Украину», — сказал австрийский президент. Он добавил, что в конституции Австрии закреплен нейтральный статус и сейчас нет никаких политических предпосылок к его изменению.
Зеленский со своей стороны заявил, что он проинформировал австрийского коллегу о ситуации в зоне боевых действий и рассказал ему его о потребностях Украины, в том числе, в системах защиты от ударных дронов, системах радиоэлектронной борьбы и других средствах нелетального характера. По мнению Зеленского, Австрия может оказать Украине помощь поставками этих систем.
В понедельник министры обороны Австрии Клаудия Таннер и Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявили, что Вена и Будапешт не будут направлять вооружения на Украину и хотели бы не допустить эскалации продолжающегося там конфликта.