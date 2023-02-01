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1 февраля, источник: © РИА Новости

Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности — ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы», — сказал Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», — добавил дипломат.

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