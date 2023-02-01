Антонов подчеркнул, что России нужны железобетонные гарантии безопасности

«Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности — ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы», — сказал Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале.
«Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», — добавил дипломат.