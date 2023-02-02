В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Спецоперация на Украине
03:00 (мск), источник: Life.ru

На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

Ежемесячные потребности Украины в поступлении денег извне составляют около $3 млрд. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на замминистра финансов Ольгу Зыкову. Стране требуется финансовая помощь из-за рубежа на постоянной основе, отметила она.

Источник: Reuters

«В текущем году потребность в международном финансировании остаётся ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно», — цитирует издание Зыкову.

Она отметила, что эти потребности актуальны, несмотря на «меры по снижению дефицита бюджета». Правительство, по её словам, получило заверения США и ЕС в отправке $30 млрд в текущем году, но в этом случае будет не хватать ещё $10 млрд. Эти деньги Украины намерена получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ.

Как писал ранее Лайф, депутат Пидласа заявила, что Киев потребует от Запада 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета. По её словам, кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 10 миллиардов — от Америки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чем опасны Abrams c урановой бронёй, которые может получить Киев
Как блогерша Айза учит превращать дешёвые китайские вещи в дорогие
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта