На Украине рассказали, насколько сильно она зависит от денег Запада

«В текущем году потребность в международном финансировании остаётся ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно», — цитирует издание Зыкову.
Она отметила, что эти потребности актуальны, несмотря на «меры по снижению дефицита бюджета». Правительство, по её словам, получило заверения США и ЕС в отправке $30 млрд в текущем году, но в этом случае будет не хватать ещё $10 млрд. Эти деньги Украины намерена получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ.
Как писал ранее Лайф, депутат Пидласа заявила, что Киев потребует от Запада 10 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета. По её словам, кабмин договорился о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 10 миллиардов — от Америки.