США введут санкции против талибов, ответственных за ущемление прав женщин

Ограничения распространяются на некоторых действующих и бывших членов «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России). В этот список также попали представители силовых структур Афганистана и чиновники, настаивавшие на введении запрета на учебу женщин в университетах и работу в некоммерческих организациях.
«“Талибан” не может рассчитывать на уважение и поддержку мирового сообщества до тех пор, пока они не начнут уважать права человека и фундаментальные свободы всех афганцев, в том числе женщин и девочек», — заявил господин Блинкен на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года. Изначально талибы обещали уважать права женщин в рамках шариата, однако со временем начали ограничивать их. В конце 2022 года талибы запретили женщинам получать любое образование. Кроме того, они ограничили работу женщин в нескольких отраслях. Например, им запретили работать судьями.
Афганские женщины, недовольные действиями талибов, выходили протесты. Некоторые акции талибы разгоняли с помощью слезоточивого газа. Газета The New York Times писала о том, как женщины, участвующие в таких акциях, в последствии подвергались репрессиям со стороны «Талибана».
В 2021 году Афганистан занял последнее, 156-ое место в Индексе гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index), рейтинге стран мира по показателю равноправия полов по версии Всемирного экономического форума (World Economic Forum).