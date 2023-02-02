Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины

Ранее в США были рассекречены и опубликованы архивные документы о взаимоотношениях России и Украины после распада СССР. Из них следует, что на переговорах России и США в 1992 году Ельцин сказал занимавшему тогда пост президента США Джорджу Бушу-старшему, что Украина для России — «главный дестабилизирующий фактор». Кроме того, согласно этим документам, о напряженности западной Украины с Киевом и русскоязычными регионами предупреждал в 1992 году Егор Гайдар, который тогда был первым вице-премьером РФ.
«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России, и в разговоре министр обороны (Украины Константин) Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться. Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договора, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку», — сказал Филатов.
По его словам, он присутствовал во время разговора Ельцина с Морозовым по поводу заключения договора об отправке атомного оружия в Россию.
«Морозов очень резко возразил против этого. Сказал: “Мы никому ничего не отдадим, потому что оно нужно нам”. Но Борис Николаевич ответил ему на это очень просто: “У вас ведь топливо на семь лет рассчитано, как вы будете выходить из этого положения?” Морозов сказал: “Будем выходить. Будем искать пути, но атомную бомбу надо оставить на Украине”. Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию», — рассказал Филатов.
Комментируя рассекреченные в США документы, из которых следует, что Ельцин в разговоре с Бушем назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», Филатов сообщил, что не присутствовал во время этой беседы.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.