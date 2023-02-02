Володин предрек танкам Leopard 2 судьбу фашистских «Тигров»

Председатель нижней палаты поздравил россиян с 80-летней годовщиной победы в Сталинградской битве. Он отметил, что этот подвиг дорого стоил советскому народу — в сражении погибло «более миллиона» человек.
В то же время, пишет Володин, урок истории «усвоили не все». Он вновь припомнил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель слова о минских соглашениях.
«Нынешний канцлер Шольц пошел еще дальше, приняв решение отправить немецкие танки воевать против России. Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. “Леопарды” будут сожжены, повторив судьбу фашистских “Тигров”», — заявил Володин.
Спикер Госдумы также призвал властей Германии вспомнить 1943 год и объясниться перед жителями страны, «зачем они снова втягивают немецкий народ в войну».
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля.
О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, каки вся остальная западная военная техника.