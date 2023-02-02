Иран возложил ответственность за атаку на объект Минобороны на Израиль

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.
«Иран имеет законное и неотъемлемое право обеспечивать свою национальную безопасность и жестко реагировать на любые угрозы или правонарушения со стороны сионистского режима всякий раз, когда он сочтет это необходимым», — подчеркнул Иравани.
Как пишет агентство, постпред Ирана призвал СБ ООН осудить воинственные заявления израильских властей.
В ночь на 29 января агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв. Позже Минобороны страны заявило, что в субботу была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб.