В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
14Крещенские купания в России
Главное
Сталинградская битва: малоизвестные факты
10:48 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанса на реванш

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого и не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма.

Источник: © РИА Новости

Медведев возглавляет оргкомитет по празднованию 80-летия Сталинградской битвы.

«80 лет назад, в 1943 году, на берегах Волги советские войска одержали победу в одном из самых тяжёлых и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Сталинградская битва завершилась полным разгромом немецко-фашистских армий и пленением их командующего фельдмаршала Паулюса. После Сталинграда гитлеровским нацистам оставалось только одно — отступать до самого Берлина, к Нюрнбергу, в историческое небытие», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Наш долг — помнить уроки прошлого. Сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной, их стойкости и мужестве, беззаветной преданности Родине. Поддерживать ветеранов, равняться на них. И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдёт и сейчас.

Дмитрий Медведев
зампредседателя Совбеза РФ

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на Сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в СВО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрийистория