Годовщина Сталинградской битвы и мечты США о сильной России. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент совсем скоро полетит в Волгоград. Первым делом он посетит мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Затем выступит на торжественном мероприятии в местной филармонии.
Далее в музее Сталинградской битвы глава государства пообщается с представителями молодежных и патриотических организаций.
Путин также встретится с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Кремль пока не называет возможную дату послания Путина парламенту. «Мы своевременно проинформируем вас о дате».
«Еще раз повторяю: каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента об этом не ведется».
Опросы ВЦИОМа были опубликованы днем ранее, они говорят, «что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения», что город требуется переименовать, поэтому подобные инициативы нужно «взвешивать». Песков добавил, что «оговорился случайно», назвав Волгоград Сталинградом.
Поскольку публикацию таких материалов анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров, «наверное, нужно обратиться в министерство иностранных дел».
Пескову указал, что ему не известно о том, чтобы в РФ планировались мероприятия по случаю годовщины СВО.
«Я не располагаю информацией, сын это Антона Силуанова или нет».
«Там вопрос корпоративный, это же компания отдельная — “Аэрофлот”, — это не подведомственная Минфину организация». Поэтому даже если Силуановы родственники, «конфликта интересов там нет».
«Предлагаю не преувеличивать значение такого ЧВК. Нам не известно о какой-либо значимой роли, которую бы играло такое ЧВК с таким названием».
«Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера по этой теме».
«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы», — прокомментировал Песков слова экс-министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса, что США заинтересованы в сохранении единства РФ и ее сильном правительстве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал.