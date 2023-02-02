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12:44 (мск), источник: ТАСС

Годовщина Сталинградской битвы и мечты США о сильной России. Темы брифинга Пескова

Поездка президента РФ Владимира Путина в Волгоград, а также кадровая политика «Аэрофлота» и заинтересованность США в сильной России стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент совсем скоро полетит в Волгоград. Первым делом он посетит мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Затем выступит на торжественном мероприятии в местной филармонии.

Далее в музее Сталинградской битвы глава государства пообщается с представителями молодежных и патриотических организаций.

Путин также встретится с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

О дате послания Федеральному собранию

Кремль пока не называет возможную дату послания Путина парламенту. «Мы своевременно проинформируем вас о дате».

О переименовании Волгограда в Сталинград

«Еще раз повторяю: каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента об этом не ведется».

Опросы ВЦИОМа были опубликованы днем ранее, они говорят, «что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения», что город требуется переименовать, поэтому подобные инициативы нужно «взвешивать». Песков добавил, что «оговорился случайно», назвав Волгоград Сталинградом.

О подготовке Москвой материалов к годовщине СВО

Поскольку публикацию таких материалов анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров, «наверное, нужно обратиться в министерство иностранных дел».

Пескову указал, что ему не известно о том, чтобы в РФ планировались мероприятия по случаю годовщины СВО.

О человеке по фамилии Силуанов в новом департаменте «Аэрофлота»

«Я не располагаю информацией, сын это Антона Силуанова или нет».

«Там вопрос корпоративный, это же компания отдельная — “Аэрофлот”, — это не подведомственная Минфину организация». Поэтому даже если Силуановы родственники, «конфликта интересов там нет».

О прекращении работы ЧВК «Моцарт»

«Предлагаю не преувеличивать значение такого ЧВК. Нам не известно о какой-либо значимой роли, которую бы играло такое ЧВК с таким названием».

О ДСНВ

«Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера по этой теме».

О заинтересованности США в единой России с сильным правительством

«Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы», — прокомментировал Песков слова экс-министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса, что США заинтересованы в сохранении единства РФ и ее сильном правительстве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал.

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