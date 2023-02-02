13:24 (мск), источник: РБК
В России приостановили прием заявлений на загранпаспорта нового образца
Гознак объяснил ситуацию повышенным объемом заявок и ростом потребности в микросхемах. Минпромторг заявил, что производство чипов не останавливалось.
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Портал «Госуслуги» сообщил, что со 2 февраля временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующие 10 лет.
В опубликованном на сайте сообщении разъясняется, что если гражданин подал заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, то ему следует дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции в ответе. Если заявление было оформлено через МФЦ, то нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.
«В настоящее время производитель этих микросхем, АО “Микрон”, осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram организации.
Там заявили, что «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца».
В свою очередь в Минпромторге заявили, что производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливалось.
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