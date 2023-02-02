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16:34 (мск), источник: РБК

Times назвала причастность Запада к взрыву «Потоков» одной из версий ФРГ

Ведущееся в Германии расследование о взрывах на газопроводах «Северный поток» (страна начала собственное расследование в октябре 2022 года, взрывы произошли в конце сентября) существенно не продвинулось, следователи не нашли никаких убедительных доказательств, пишет британская The Times. По информации газеты, немецкая сторона все еще готова рассматривать версию, что газопровод взорвало «западное государство», чтобы обвинить в этом Россию. Источник информации газета не раскрывает.

Источник: Swedish Coast Guard

Times напоминает, что в конце 2022 года экс-глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг отмечал, что к взрывам газопроводов могут быть причастны США, Украина, Польша и Великобритания, у каждой из них есть «свои причины». Однако Ханнинг также соглашался с другим экс-главой БНД, Герхардом Шиндлером, в том, что за взрывами может стоять Россия, писала Politico.

Утечки на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2» после взрывов произошли в конце сентября 2022-го в Балтийском море, в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Дании. Расследованием инцидента занимаются Дания, Швеция и ФРГ, кроме того, место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром».

Оператор заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Стокгольм сообщал, что на месте взрывов на газопроводах нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки.

Российские власти считают Запад причастным к произошедшему. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях “Северного потока”, которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года.

Российское Минобороны обвиняло во взрывах специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне эти сообщения опровергли. О непричастности к произошедшему заявляли и в США.

Источники The Washington Post в западной разведке отмечали, что Вашингтон и Брюссель не располагают данными о том, что за взрывами на газопроводах стояла Москва.

Следите за развитием темыВзрывы на «Северных потоках»
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