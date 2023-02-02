Times назвала причастность Запада к взрыву «Потоков» одной из версий ФРГ

Times напоминает, что в конце 2022 года экс-глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг отмечал, что к взрывам газопроводов могут быть причастны США, Украина, Польша и Великобритания, у каждой из них есть «свои причины». Однако Ханнинг также соглашался с другим экс-главой БНД, Герхардом Шиндлером, в том, что за взрывами может стоять Россия, писала Politico.
Утечки на обеих нитках «Северного потока» и на нитке «Северного потока-2» после взрывов произошли в конце сентября 2022-го в Балтийском море, в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Дании. Расследованием инцидента занимаются Дания, Швеция и ФРГ, кроме того, место происшествия обследовали оператор газопроводов Nord Stream AG и «Газпром».
Оператор заявил, что в шведских водах был полностью разрушен участок трубы, фрагменты разбросало в радиусе не менее 250 м, там обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Стокгольм сообщал, что на месте взрывов на газопроводах нашли «посторонние предметы» и следы взрывчатки.
Российские власти считают Запад причастным к произошедшему. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях “Северного потока”, которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года.
Российское Минобороны обвиняло во взрывах специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне эти сообщения опровергли. О непричастности к произошедшему заявляли и в США.
Источники The Washington Post в западной разведке отмечали, что Вашингтон и Брюссель не располагают данными о том, что за взрывами на газопроводах стояла Москва.