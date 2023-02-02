Владимир Путин: нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал президент.
Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», — сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.
Сегодня, 2 февраля, президент прибыл в Волгоград в канун празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе визита он возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и выступил на праздничном концерте.
25 января ФРГ сообщила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит передачу немецких танков другими странами. В тот же день о готовности поставить на Украину танки Abrams объявил президент США Джо Байден. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков в рамках «первой волны» помощи.