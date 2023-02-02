Ученые обнаружили пагубное влияние бега на психику Занятия бегом приводят к зависимости от физических упражнений
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
22Прощание с Инной Чуриковой
17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин: нам снова угрожают немецкими танками с крестами на борту

Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в Волгограде, приуроченном к годовщине победы в Сталинградской битве, прокомментировал поставки западной техники Украине. Он провел параллель с событиями восьмидесятилетней давности и отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границе не посылаем. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал президент.

Владимир Путин заявил, что Россия вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», — сказал он. При этом президент отметил, что у России остается много друзей во всем мире, в том числе в Северной Америке и Европе.

Сегодня, 2 февраля, президент прибыл в Волгоград в канун празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. В ходе визита он возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и выступил на праздничном концерте.

25 января ФРГ сообщила, что передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешит передачу немецких танков другими странами. В тот же день о готовности поставить на Украину танки Abrams объявил президент США Джо Байден. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат от 120 до 140 современных западных танков в рамках «первой волны» помощи.

Эрдни Кагалтынов

Справка
Что ждать от поставок на Украину немецких танков «Леопард 2»«Самый успешный из современных западных танков». RTVI разбирался, насколько опасны «леопарды» и как они повлияют на ход боевых действий.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянкам посоветовали записаться на курсы медсестер
«Страна погружается в нищету с каждым днем». Признание предпринимателя
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир