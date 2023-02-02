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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Реабилитация участников спецоперации будет организована в формате «одного окна»

Замруководителя рабочей группы по вопросам российской военной операции на Украине Анна Кузнецова рассказала, как будут реабилитировать участников военных действий. По ее словам, военнослужащие смогут получать медицинскую помощь в формате «одного окна». Перечень соответствующих учреждений уже подготовлен.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Концепция предусматривает маршрутизацию помощи — военнослужащий обращается в одно учреждение и единожды. На протяжении всей работы осуществляется не только сопровождение, но и контроль решения вопросов», — сообщила госпожа Кузнецова в ходе видеоконференции (цитата по сайту «Единой России»).

Замруководителя рабочей группы уточнила, что программа комплексной реабилитации предусматривает межведомственное взаимодействие на всех этапах сопровождения военнослужащих, вернувшихся с территории Украины.

В программу включены медицинская реабилитация, психологическая поддержка, юридическое сопровождение, а также содействие в трудоустройстве. Она отметила, что концепция начала реализовываться в Московской области и Пермском крае.

Кроме того, Кузнецова обратила внимание, что одной из ключевых задач при реализации концепции стало совершенствование технических средств реабилитации и их производства.

«Перечень доступных технических средств реабилитации ограничен, в нем не хватает инновационных разработок. От применения современных протезов и других технических средств реабилитации во многом зависит не только успех восстановления… но и возможность полноценной жизни», — заключила она.

Рабочая группа по мобилизации и военной операции была создана 20 декабря 2022 года в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Милена Костерева

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