Эксперт Университета Хопкинса заявил о «сдвиге» стратегии США на Украине

Он указывает, что изменения касаются трех направлений.
Брэндс добавляет, что Вашингтон усиливает поддержку Киева, чтобы добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».
Хэл Брэндс — профессор международных отношений в Школе перспективных международных исследований Университета им. Джонса Хопкинса (SAIS), автор нескольких книг о внешней политике США. В 2015—2016 годах был специальным помощником министра обороны США по стратегическому планированию.
США и их союзники в январе объявили о поставках Украине различных танков: американских Abrams, немецких Leopard, британских Challenger и других. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что теперь «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные ракеты. Однако по этому вопросу у западных стран нет единого мнения. В частности, США и Германия исключили поставки Украине истребителей, а Нидерланды заявили, что могут рассмотреть подобный запрос от Киева.
Россия осудила поставки танков Украине. Президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы, заявил, что стране снова угрожают немецкие танки, «на борту которых — кресты», но у Москвы есть «чем ответить».
В США допускали возможность ударов Украины по Крыму. Конгрессмен Майкл Маккол даже призывал дать Киеву для этой цели «дальнобойную артиллерию ATACMS». Однако газета Politico со ссылкой на источники, осведомленные о содержании секретного доклада Пентагона, писала, что США сомневаются в скором захвате Крыма Украиной. В республике обещали ответить, если Киев нанесет удары по ее территории.