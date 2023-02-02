Байдена призвали отсрочить продажу Турции истребителей

В письме сенаторов отмечается, что «Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении». Обращение, в котором Байдена призвали отсрочить продажу истребителей Анкаре, подписали 25 конгрессменов от обеих партий.
В документе также отмечается, что продуктивные отношения США и Турции соответствуют интересам Вашингтона. При этом нежелание Анкары одобрить заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе «нельзя оставлять без внимания». «Обе наши партии согласны с тем, что принятие этих двух стран в НАТО сделает альянс еще могущественнее», — подчеркнула конгрессвумен Джинн Шахин.
Ранее Турция обвинила США в нарушении обязательств по поставкам истребителей. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.