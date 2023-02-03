Командир «Ахмата» сообщил о приезде Евкурова на фронт

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров приехал в зону российской военной операции, сообщил в своем Telegram командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, Евкуров побывал на «передовых позициях» «Ахмата» и 2-го армейского корпуса, «прошел пешим порядком весь маршрут до линии боевого соприкосновения и обратно (7400 м в общей сложности)», проверил готовность бойцов, укрепленность огневых точек и «дал ценные указания».
В июне 2022 года Евкуров с министром обороны Сергеем Шойгу посещал командные пункты российских военных на Украине, сообщало ведомство. Вместе с ними в пункты временной дислокации войск приезжал начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС — первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Осенью министерств несколько раз сообщало, что Евкуров проверял подготовку мобилизованных на полигонах Центрального военного округа.
В мае во время боевых действий погиб племянник Евкурова — Капитан Адам Хамхоев, командир десантно-штурмовой роты. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.
Евкуров на посту замминистра курирует боевую подготовку и безопасность полетов авиации Вооруженных сил страны. Эту должность он занял в июне 2019 года, тогда же Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта. До этого Евкуров с октября 2008 года руководил Ингушетией.