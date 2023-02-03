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00:57 (мск), источник: Life.ru

Норвегия направит часть возросших нефтяных доходов на помощь Украине

Власти Норвегии могут направить часть своих возросших нефтяных доходов на предоставление военной помощи Украине. Об этом рассказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Источник: Reuters

«Понятно, что программа помощи Украине будет включать временное увеличение использования нефтяных денег. Мы считаем, что это оправданно… У нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора», — сказал премьер, стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.

Кроме того, Осло планирует предоставить средства для борьбы с «глобальными» последствиями украинского конфликта. Так, власти страны выделят грант на борьбу с голодом в странах Африки и Ближнего Востока. Гар Стёре пообещал, что эти меры не приведут к ухудшению ситуации в норвежской экономике, росту процентных ставок или инфляции.

Ранее в Минобороны Норвегии заявили о планах поставить на Украину танки. В военном ведомстве страны отметили, что боевые машины сейчас стали очень востребованы.

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