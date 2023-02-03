03:00 (мск), источник: ТАСС
Глава ЦРУ допустил более интенсивную конкуренцию США с КНР, чем когда-то с СССР
Уильям Бернс назвал «уникальным по своим масштабам» противостояние Вашингтона и Пекина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Конкуренция между Вашингтоном и Пекином может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и СССР. Такое мнение, как написала на своей странице в Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис, выразил в четверг директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.
По словам Газис, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете, глава спецслужбы заявил, что конкуренция США с КНР является «уникальной по своим масштабам» и охватывает весь мир и множество областей. «[Она] может быть даже более интенсивной, чем конкуренция с СССР», — добавил Бернс.