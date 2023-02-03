09:48 (мск), источник: ТАСС
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о замедлении санкций против России
Западная Европа впадает в рецессию и, «утратив навык к выживанию, идет ко дну», заявила официальный представитель МИД РФ.
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Западная Европа впадает в рецессию и, «утратив навык к выживанию, идет ко дну», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что скорость введения санкций в Европе замедлилась, а Россия начала к ним быстрее адаптироваться.
«Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну с привязанной к ногам Украиной», — написала она в своем телеграм-канале в пятницу.
Захарова отметила, что в прошлом веке Западную Европу «от нее самой» спас советский народ.