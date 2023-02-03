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12:34 (мск), источник: РБК

Медведев предрек Украине судьбу колонии

Заместитель председателя Совбеза сравнил Запад с доктором Менгеле, а украинские власти назвал «нацистской бандой, спятившей от обилия крови и наркотиков».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Медведев в своем Telegram прокомментировал встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась накануне в Киеве. На ней в том числе обсуждалось восстановление украинской экономики.

По словам заместителя председателя Совбеза России, «все это вранье», потому что «экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху».

В подтверждение своих слов Медведев привел данные Goldman Sachs, в соответствии с которыми Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% промышленного потенциала, 63% месторождений угля и 42% — металлов. Снизились урожаи, а ВВП страны сократился на 35−36%.

«Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5−10%», — считает Медведев.

Он отметил, что денежные вливания ЕС не помогут Киеву. «Цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — написал Медведев.

Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков. И гробовым молчанием западных лекарей, с холодным презрением взирающих на агонию ими же замученного пациента.

Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совбеза

Фон дер Ляйен, которая уже в четвертый раз с начала конфликта на Украине, заявила, что «ЕС как никогда твердо поддерживает Украину». Она пообещала Зеленскому в том числе ввести дополнительный потолок цен на нефтепродукты из России, а также ввести десятый пакет санкций к 24 февраля.

28 января Медведев в своем Telegram рассуждал о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок, которая сказала, что европейцы «ведут войну против России».

Зампред Совбеза назвал ее «абсолютной и полезной дурой».

26 января Медведев назвал Зеленского «нелепой опереточной фигурке в зеленой засаленной футболке», которая «зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег». Также он употреблял такие эпитеты, как «пудель у ног дрессировщика», «существо с важным хрипловатым тоном», «пациент из палаты 404», «галлюцинирующее существо в зеленой майке» и др.

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