В Киеве признали, что «платят высочайшую цену» за удержание Артемовска

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война», — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.
При этом советник президентской администрации отметил, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города, но «не может оставить его позади».
Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.