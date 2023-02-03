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14:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве признали, что «платят высочайшую цену» за удержание Артемовска

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина дорого платит за удержание города.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится война», — сказал он в интервью испанской газете 20 minutos.

При этом советник президентской администрации отметил, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города, но «не может оставить его позади».

Как ранее сообщило издание Economist, в украинском командовании есть мнение, что город не стоит тяжелых потерь, которые неизбежны при его обороне. СМИ также утверждали, что США посоветовали Киеву вывести оттуда силы, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские Вооруженные силы близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска, сейчас они закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

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