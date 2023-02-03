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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В Чехии назвали единственное ограничение при поставках оружия Украине

При поставках вооружений Украине не должно быть ограничений, кроме одного — ядерного оружия. Об этом заявил избранный президент Чехии Петр Павел, передает Bloomberg.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Мы не должны устанавливать каких-либо порогов на поставку оборудования. Единственным исключением должно быть ядерное оружие», — высказался глава государства. Он также добавил, что страны НАТО не должны напрямую участвовать в украинском конфликте.

Ранее Петр Павел, инаугурация которого состоится в марте, высказался о будущем Украины. По его мнению, в будущем республика должна войти в состав Евросоюза и НАТО. Также политик рассказал, что планирует посетить страну весной 2023 года.

Петр Павел в прошлом занимал пост председателя военного комитета НАТО.

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