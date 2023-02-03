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17:09 (мск), источник: Daily Storm

Брянская область первая среди российских регионов установила бессрочный уровень террористической опасности

Ранее вводить такой режим в субъектах РФ без ограничений по срокам разрешил Владимир Путин.

Спецоперация на Украине

Брянская область первая среди российских регионов установила бессрочный уровень террористической опасности. Ранее вводить такой режим в субъектах РФ без ограничений по срокам разрешил глава государства Владимир Путин.

На сайте правительства Брянской области говорится, что высокий (желтый) уровень террористической опасности устанавливается в регионе с 14:00 3 февраля. «Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — сообщили местные власти.

Такой режим ввели в связи с информацией правоохранителей «о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта».

Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие; не принимать от незнакомцев предметы для хранения или перевозки; а также связываться с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов.

31 января Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах России. Раньше уровень опасности мог устанавливаться сроком не более 15 суток. Теперь решение о введении уровня угрозы будет действовать до его отмены.

В апреле 2022 года желтый (высокий) уровень террористической опасности ввели в шести российских регионах, которые граничат с Украиной: Белгородской, Брянской, Курской областях; а также в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и в нескольких районах Краснодарского края. С тех пор режим неоднократно продляли.
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