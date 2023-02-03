17:09 (мск), источник: Daily Storm
Брянская область первая среди российских регионов установила бессрочный уровень террористической опасности
Ранее вводить такой режим в субъектах РФ без ограничений по срокам разрешил Владимир Путин.
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Брянская область первая среди российских регионов установила бессрочный уровень террористической опасности. Ранее вводить такой режим в субъектах РФ без ограничений по срокам разрешил глава государства Владимир Путин.
На сайте правительства Брянской области говорится, что высокий (желтый) уровень террористической опасности устанавливается в регионе с 14:00 3 февраля. «Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — сообщили местные власти.
Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие; не принимать от незнакомцев предметы для хранения или перевозки; а также связываться с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов.
31 января Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах России. Раньше уровень опасности мог устанавливаться сроком не более 15 суток. Теперь решение о введении уровня угрозы будет действовать до его отмены.