В комитете Госдумы по госстроительству не поддержали идею Пригожина о запрете заграничных отпусков для депутатов на время СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин направил обращение в адрес председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева с просьбой рассмотреть возможность официального запрета для депутатов и чиновников на заграничные отпуска в период спецоперации. Пригожин также попросил ввести ответственность за «аморальное поведение» для госслужащих и членов их семей. Однако необходимости в таких мерах, по мнению Юрия Синельщикова, нет.
«Депутаты сейчас и так несколько ограничены: если депутат собрался поехать за границу, не в командировку, а на отдых, например, он должен уведомить об этом председателя Госдумы. Так что у нас такое ограничение существует — не абсолютное, конечно, в частичное. Я считаю, что в таком законе смысла не будет никакого», — сказал парламентарий RTVI.
Депутаты способны самостоятельно оценивать уместность своих поездок и принимать взвешенные решения, уверен Синельщиков.
«Мы должны понимать, что [допустимо выезжать в] страны дружественные, список недружественных будет постоянно меняться — сегодня одни друзья, завтра другие друзья и враги. Ведь если депутат едет за границу, он должен уберечь себя от попадания во всякие неприятные истории и должен заранее думать», — заключил он.
Каждый депутат, по-моему, способен сообразить, он должен стоять выше всяких реестров, нет в этом необходимости.
Юрий Синельщиковпервый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству
При этом Василий Пискарев, на чье имя Евгений Пригожин направил свое обращение, ранее назвал инициативу бизнесмена заслуживающей внимания.
«Целесообразность внесения соответствующих изменений в законодательство обсудим с коллегами из других профильных комитетов в ближайшее время», — написал депутат 2 февраля в своем телеграм-канале.
Вместе с тем он отметил, что в отношении депутатов Госдумы по инициативе председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина уже внесено в регламент требование об обязательном уведомлении о планах выезда за пределы России. С соответствующим предложением спикер ГД выступил в конце января.
«В отношении государственных, муниципальных служащих данный вопрос также может быть урегулирован на ведомственном уровне», — добавил Пискарев.
В середине января «Коммерсант» сообщал, что российские региональные власти начали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны. По информации издания, несмотря на отсутствие для них официального запрета покидать Россию, во многих регионах уже действует «настоятельная рекомендация» не выезжать за пределы страны.
Такие меры были предприняты после нескольких скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.
В частности, критике подверглись депутат Курской областной думы Максим Васильев, который во время новогодних праздников записал видео со своего отдыха в Мексике, а также депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко, который опубликовал фотографию из Дубая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за границей нет, но отметил, что руководители чиновников «в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать».