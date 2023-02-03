Зеленский: Бахмут сдавать никто не будет

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил глава украинского государства.
Стоит отметить, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о том, что Киев «платит очень высокую цену» за то, что продолжает удерживать Бахмут, однако «оставить его позади» не может. При этом количество потерь на этом направлении не назвал.
По информации российских военкоров, а также некоторых западных СМИ говорится о том, что ВСУ с каждым днем все труднее оборонять Бахмут. Так, например, агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на европейских и американских чиновников, что украинская армия в ближайшее время может покинуть город, а западное оружие, которое будет предоставлено Киеву, не принесет ожидаемых успехов.