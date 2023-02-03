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19:37 (мск), источник: Московский комсомолец

Зеленский: Бахмут сдавать никто не будет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не собираются сдавать Бахмут. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита «Украина — ЕС».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил глава украинского государства.

Стоит отметить, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о том, что Киев «платит очень высокую цену» за то, что продолжает удерживать Бахмут, однако «оставить его позади» не может. При этом количество потерь на этом направлении не назвал.

По информации российских военкоров, а также некоторых западных СМИ говорится о том, что ВСУ с каждым днем все труднее оборонять Бахмут. Так, например, агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на европейских и американских чиновников, что украинская армия в ближайшее время может покинуть город, а западное оружие, которое будет предоставлено Киеву, не принесет ожидаемых успехов.

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