СМИ: Блинкен отложил визит в Пекин после появления китайского аэростата над США

Визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели — это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет.
По информации источников Bloomberg, после того, как в небе над США был обнаружен китайский аэростат-наблюдатель, поездка Блинкена в Пекин стала бы «неверным сигналом».
О том, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США, сообщил сегодня представитель Пентагона. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.
Позже в МИД КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако там уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.