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18:59 (мск), источник: Ведомости

СМИ: Блинкен отложил визит в Пекин после появления китайского аэростата над США

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит запланированный визит в Пекин после того, как китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты. Об этом сообщили ABC и Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели — это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет.

По информации источников Bloomberg, после того, как в небе над США был обнаружен китайский аэростат-наблюдатель, поездка Блинкена в Пекин стала бы «неверным сигналом».

О том, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США, сообщил сегодня представитель Пентагона. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Президент США Джо Байден был проинформирован о произошедшем.

Позже в МИД КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако там уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.

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