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20:45 (мск), источник: © РИА Новости

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Постпреды Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, потолок будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.

Источник: © РИА Новости

«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», — сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.

Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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