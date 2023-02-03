Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», — сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.
Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.
Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.