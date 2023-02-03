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22:14 (мск), источник: © РИА Новости

Песков ответил на заявления США о поставках дальнобойных снарядов Украине

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал он.

Накануне глава государства заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивая в новое противостояние европейские страны, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой». Президент подчеркнул, что Москва не посылает свои танки к границам западных стран, но у нее «есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится».

США сегодня объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB.

В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.

GLSDB — «бомба малого диаметра наземного базирования» — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров» на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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