Блинкен в беседе с Ван И назвал инцидент с метеозондом КНР «нарушением суверенитета США»

«Сегодня утром я разговаривал с Ван И с целью сообщить ему, что в свете неприемлемых действий Китая я откладываю свой визит в Китай в эти выходные», — сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином в Госдепартаменте.
«И в ходе сегодняшнего разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права. Это безответственный поступок, и то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести», — утверждал госсекретарь.
«Я сказал главе [канцелярии комиссии по иностранным делам КЦ КПК] Ван [И] о том, что Соединенные Штаты остаются привержены дипломатическому взаимодействию с Китаем, а также о том, что я планирую посетить Пекин, когда позволят обстоятельства», — сказал он.