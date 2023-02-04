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00:32 (мск), источник: ТАСС

Блинкен в беседе с Ван И назвал инцидент с метеозондом КНР «нарушением суверенитета США»

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в пятницу по телефону инцидент с китайским метеорологическим зондом с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром я разговаривал с Ван И с целью сообщить ему, что в свете неприемлемых действий Китая я откладываю свой визит в Китай в эти выходные», — сообщил Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином в Госдепартаменте.

«И в ходе сегодняшнего разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права. Это безответственный поступок, и то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести», — утверждал госсекретарь.

«Я сказал главе [канцелярии комиссии по иностранным делам КЦ КПК] Ван [И] о том, что Соединенные Штаты остаются привержены дипломатическому взаимодействию с Китаем, а также о том, что я планирую посетить Пекин, когда позволят обстоятельства», — сказал он.

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