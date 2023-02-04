Вучич: Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

«Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину [на Генеральной ассамблее ООН], чтобы остаться на международной арене», — заявил Вучич, добавив, что понимает, почему Запад так давит на Сербию с решением вопроса Косова и Метохии в контексте нынешней геополитической обстановки.
«Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли», — заявил лидер Сербии, отметив, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на Сербию будет усиливаться.
Вучич отметил, что он «сам виноват», что не ввел санкции против РФ, и Сербия «платит за это высокую цену», но республике необходима поддержка России в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против принятия резолюции по обвинению Сербии в геноциде.
Ранее Вучич заявил, что республика оказалась в принудительном порядке поставлена перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами нового франко-германского переговорного плана, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. Кроме того, Запад угрожает остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и санкциями, если Белград не примет условия новой концепции переговоров.