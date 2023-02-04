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06:18 (мск), источник: РБК

Пентагон заявил о втором китайском аэростате рядом с США

Чиновники США отвергают утверждения Пекина о том, что воздушные шары — метеозонды в связи с их размерами, маневренностью и шпионской деятельностью Китая, которую он осуществлял в прошлом.

Источник: Reuters

Пентагон заявил о втором китайском аэростате-шпионе, который пролетает неподалеку от США — над Латинской Америкой. Об этом CNN сказал пресс-секретарь ведомства, бригадный генерал Патрик Райдер.

«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы считаем, что это еще один китайский аэростат-разведчик», — заявил Райдер. При этом неясно, где конкретно над Латинской Америкой летит воздушный шар, но чиновник сообщил CNN, что он, судя по всему, в Соединенные Штаты не направляется.

Bloomberg сообщил со ссылкой на американских чиновников, что обнаруженный в США китайский зонд является частью широкой шпионской программы КНР.

Они отвергают утверждения китайского руководства о том, что это метеозонд, из-за размеров аэростата, его маневренности и замеченной ранее разведывательной деятельности Пекина.

Первый китайский аэростат был замечен на высоте 60 тыс. футов (18 км) над штатом Монтана в США, где расположены шахты для ядерных ракет. По словам Райдера, зонд останется в воздушном пространстве страны еще «на несколько дней». В связи с появлением воздушного шара госсекретарь Энтони Блинкен отложил запланированную поездку в Китай. МИД КНР подтвердил, что шар принадлежит Китаю, но заявил, что это метеозонд, который сбился с курса. Президент США Джо Байден согласился с мнением военных и не стал сбивать китайский аэростат.

Мир Ландау

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