МИД КНР считает, что Китай и Россия углубляют взаимное доверие

«Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене», — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя, который в четверг встретился в главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой «в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран».
«Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру неизменно сохраняют тенденцию развития на высоком уровне», — подытожил замминистра.