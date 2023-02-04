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08:34 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР считает, что Китай и Россия углубляют взаимное доверие

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай и РФ постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

«Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене», — приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя, который в четверг встретился в главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой «в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран».

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру неизменно сохраняют тенденцию развития на высоком уровне», — подытожил замминистра.

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