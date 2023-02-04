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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. После сложного переговорного процесса с из украинского плена вернули 63 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В состав группы освобожденных военных вошли лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ.

Все бойцы уже находятся на территории России. Военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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