Медведев заявил о готовности России применять все виды оружия «в зависимости от угроз»

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — заявил Медведев, отвечая на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.
«Наш ответ может быть любым, — отметил запред Совбеза РФ. — Об этом вполне определено сказал президент России».
Медведев пояснил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания». «Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — добавил политик.
Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года), применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.