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12:16 (мск), источник: Известия

Джонсон рассказал о новом хобби после ухода с поста премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода с должности занимается тем, что рисует коров. Об этом политик рассказал в интервью на шоу «Вечер пятницы с Надин» на TalkTV, которое ведет его подруга и коллега Надин Доррис, бывшая министр культуры Великобритании.

Источник: Reuters

«На самом деле коров рисовать гораздо сложнее, чем вы думаете. Изучение коров занимает много времени. Я сейчас рисую коров в своей книге, картинки целых коров и отдельно их частей», — цитирует Джонсона The Independent.

По словам экс-премьера, сейчас он стремится научиться мастерски изображать корову. После этого политик намерен приступить к рисованию лошадей.

Это не первый раз, когда Джонсон демонстрирует необычное хобби. В 2019 году в интервью на TalkRadio он заявил, что делает модели автобусов. Политик рассказал, что изготавливает их из деревянных ящиков для хранения винных бутылок, после чего намеренно состаривает и красит.

Ранее, 17 января, The Indeprndent сообщила, что экс-премьер заключил сделку с издателем HarperCollins о написании автобиографии, которая, по информации от источников в издательских кругах, принесет ему более £6 млн ($7,35 млн). Дата выхода книги пока не уточняется.

Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 по 6 сентября 2022 года. Он объявил о своей отставке с поста главы кабмина 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков. Экс-глава кабмина запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

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