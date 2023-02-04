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20:43 (мск), источник: RT на русском

Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР.

Источник: Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разберёмся с этим», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов по поводу аэростата.

3 февраля в Пентагоне сообщили, что метеорологический зонд КНР находится в центральной части США. Американский президент Джо Байден согласился с предложением военных не сбивать китайский объект.

В МИД КНР заявили, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран.

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