20:43 (мск), источник: RT на русском
Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР
Президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР.
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы разберёмся с этим», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов по поводу аэростата.
3 февраля в Пентагоне сообщили, что метеорологический зонд КНР находится в центральной части США. Американский президент Джо Байден согласился с предложением военных не сбивать китайский объект.
В МИД КНР заявили, что Китай никогда преднамеренно не нарушал воздушное пространство других стран.