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22:48 (мск), источник: Коммерсантъ

AP: США сбили китайский аэростат

США сбили китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. Аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса, сообщает AP.

Источник: Reuters

Телевизионные кадры показали небольшой взрыв, за которым последовал спуск аэростата к поверхности Атлантического океана.

Ранее авиационные власти закрыли три аэропорта в Южной и Северной Каролине, а президент США Джо Байден пообещал «позаботиться» об аэростате. Сбивать воздушный шар над сушей американцы не решились, писало AP, поскольку возник бы риск для людей на земле.

После того, как аэростат вторгся на территорию США, был отменен визит в Китай госсекретаря Энтони Блинкена. Вашингтон счел, что целью воздушного объекта был шпионаж, в Пекине заявили, что используемый в научных целях аэростат сбился с курса.

Мария Федотова

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