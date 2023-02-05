00:01 (мск), источник: Известия
Германия одобрила передачу Украине 160 танков Leopard 1
Германия может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов. Об этом 4 февраля сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
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«Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов», — говорится в публикации.
Отмечается, что производители этих машин Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau имеют на хранении 88 и 99 танков этой модели, которая является предшественником Leopard 2. По информации источника газеты, предприятия готовы восстановить большую часть этой бронетехники для передачи Киеву.
Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что власти Германии планируют передать 88 танков Leopard 1 для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако существуют проблемы со 105-миллиметровыми боеприпасами для пушек этих танков.
В этот же день официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил факт того, что власти Германии выдали разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1.
До этого, 2 февраля, появилась информация о том, что обучение украинских солдат работе с танками Leopard 2 начнется на следующей неделе, сотни украинских военных уже отправили на места в Польше и Германии. По информации издания, обучение продлится около шести недель. На данный момент должностные лица размышляют о путях доставки танков на Украину.
В конце января правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.
При этом украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил у Германии в 10 раз больше танков Leopard 2.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.